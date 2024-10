Inondations en Ardèche : d'importants dégâts à Annonay

La ville d'Annonay, en Ardèche, a été touchée par des inondations jeudi 17 octobre. Dans le centre-ville, tous les commerces ont été évacués et les dégâts sont impressionnants.

Un quartier d'Annonay (Ardèche) est noyé sous les eaux, jeudi 17 octobre. Le torrent boueux a tout emporté. En amont de la rivière, une voiture a été charriée par les flots. Pris au piège par la montée des eaux, certains habitants ont dû être évacués par hélicoptère. Dans la ville, les sauveteurs sont sollicités de toute part. Il y a jusqu'à un mètre d'eau par endroits. L'ordre a été donné aux habitants de rester confinés dans les étages.

Une course contre-la-montre

À la faveur d'une légère accalmie, l'eau s'est retirée, et on a pu approcher le centre-ville. Tous les commerces ont été évacués. Les dégâts sont impressionnants. Le responsable d'une radio locale accuse le coup. Certains, comme les salariés d'un hôtel, redoutent de nouvelles inondations, et essaient de se prémunir tant bien que mal. C'est une course contre-la-montre pour les pompiers également. Ils multiplient les opérations de pompage dans les immeubles. Les autorités recommandent toujours la plus extrême prudence, surveillant heure par heure le niveau des deux cours d'eau qui traversent la ville.

