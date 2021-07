Intempéries : des communes inondées en Alsace, les pompiers multiplient les interventions en Moselle

De fortes pluies ont continué à tomber sur l'Est de la France ans la nuit de jeudi 15 juillet à vendredi. Cela a été particulièrement le cas dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin , rapporte France Bleu Alsace. Dix départements de l'est et du nord de la France en vigilance orange pour "crues".

Dans le Bas-Rhin, les pompiers ont reçu plus de 300 appels et sont intervenus 65 fois entre 19h et 3h du matin, principalement pour des caves ou des entrepôts inondés, essentiellement à Wasselonne, Kintzheim et Châtenois. Depuis 20h, l'autoroute A 35 est d'ailleurs coupée dans les deux sens, à hauteur de Châtenois, en raison d'une inondation.

Dans le Haut-Rhin, un violent orage a touché Le Bonhomme vers 1h matin. "La rivière a débordé et l'eau est montée jusqu'à 20 centimètres dans les rues", témoigne sur France Bleu Alsace le maire de la commune, Francis Perrin. Dans les rues, la situation est revenue à la normale, mais les pompiers sont à pied d'œuvre pour pomper l'eau dans les caves, "jusqu'à 70 centimètres" indique l'élu. Plusieurs routes ont été barrées dans le secteur.

Dans le sud de la Moselle, les pompiers ont réalisé une quinzaine d'interventions pour des inondations, jeudi soir, à Fénétrangre, Alberstroff et Loudrefing, précise France Bleu Lorraine Nord. Ils ont été mobilisés essentiellement pour des caves inondées.