Intempéries : de violents orages se sont abattus sur le Sud-Ouest

Des pares-brises pulvérisés, d’autres complètement fissurés. Sur les carrosseries, des dizaines d’impact, les traces de l’orage de grêle qui s’est abattu sur Le Taillan-Médoc (Gironde), lundi 20 juin au soir. Mardi au matin, les habitants ne peuvent que constater les dégâts, beaucoup se disent surpris par le phénomène. "Il y a avait énormément de grêlons, certains de la taille d’une balle de tennis", explique une habitante.

De la pluie et de la grêle

Dans les rues, on ne compte plus les toitures explosées ; obligées d’être bâchées pour éviter de nouvelles infiltrations d’eau. Chez une habitante, le plafond menace de s’effondrer. Elle attend la visite des pompiers pour tour consolider. Dans la nuit, la région a été balayée par un orage de pluie et de grêle. En Dordogne, un cours d’eau et de grêlons s’est même formé sur la route. Une trentaine de personnes a dû être relogée.