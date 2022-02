Lacs du Médoc : des travaux à l’enjeu écologique important

Situé entre l’estuaire de la Gironde et le bassin d’Arcachon, le lac de Carcans-Hourtin (Gironde) constitue, avec le lac de Lacanau, un attrait touristique majeur pour le Médoc. Il est entouré et alimenté par des zones humides, plus de 11 000 hectares sont essentiels à son fonctionnement. Le syndicat des lacs du Médoc, en partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde et l’agence de l’eau Adour-Garonne, a entrepris, depuis plusieurs années, de restaurer ces zones typiques du territoire médocain.



Une solution pour s’adapter au changement climatique



Les marais sont des aires d’accueil pour les oiseaux migrateurs, notamment les grues cendrées. Ils sont aussi des réservoirs pour différentes espèces de poissons, qui les utilisent comme zone de reproduction. Ces travaux sont un enjeu écologique important, ils sont une des solutions pour s’adapter au changement climatique. Plus de 1 000 hectares ont déjà été reconnectés.