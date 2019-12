Intempéries dans le Sud-Est : le corps de la femme de 61 ans portée disparue dans le Var a été retrouvé, portant le bilan à sept morts

Les services de secours et de sécurité ont découvert, mercredi 4 décembre, son corps, au niveau de la plage des Canoubiers à Saint-Tropez.

Une nouvelle victime des intempéries dans le Sud-Est. Les services de secours et de sécurité ont découvert, mercredi 4 décembre, un corps, au niveau de la plage des Canoubiers à Saint-Tropez (Var). Il s'agit bien de la femme de 61 ans portée disparue à Grimaud. Cette découverte porte à sept le nombre de décès survenus au cours des pluies violentes et des inondations qui ont touché dimanche le Sud-Est, et plus particulièrement le Var et les Alpes-Maritimes.

Deux hommes emportés par les eaux dans le Var

Trois personnes sont mortes dans le Var : outre la femme dont le corps a été retrouvé mercredi, un berger, à Saint-Paul-en-Forêt, et le propriétaire d'une pension pour chevaux qui tentait de sauver ses bêtes, à Fréjus, ont été emportés par les eaux. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, une femme a également été retrouvée morte dans sa voiture.

Enfin, dans les Bouches-du-Rhône, trois secouristes sont morts dans l'accident de leur hélicoptère, qui s'est écrasé près de Marseille alors qu'ils devaient aller aider des victimes des intempéries. Le président Emmanuel Macron doit assister vendredi avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à une cérémonie d'hommage organisée sur la base de la sécurité civile de Nîmes-Garons.