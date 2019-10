VIDEO. "Le plafond s'est soulevé" : dans les Pyrénées-Orientales, une longue nuit de pluies diluviennes

Des éclairs par dizaine sur la mer et dans les rues, des pluies diluviennes portées par des vents violents : voilà le visage des Pyrénées-Orientales la nuit du 22 au 23 octobre. Il est un peu plus de 3 heures du matin, la région est touchée de plein fouet par un épisode méditerranéen. Des équipes techniques du département sont dépêchées pour déblayer les routes et les rues. À Perpignan, des arbres ont été arrachés. Les habitants ont été surpris dans leur sommeil par une tornade et ont dû évacuer dans la nuit.

Des opérations d'urgence

Les pompiers du département sont dépêchés en urgence chez les sinistrés, tout comme les forces de l'ordre, appelées dans cet appartement de Perpignan. Réveillée dans son sommeil, cette femme est obligée de quitter son établissement en catastrophe : des baies vitrées viennent de céder, elle doit partir pour sa sécurité. "Le plafond s'est soulevé, ce qui a dégondé les portes... On ne sait pas ce qu'il se passe, on est vraiment déboussolés", témoigne-t-elle à la caméra de France 3.

Le JT

Les autres sujets du JT