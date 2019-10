Fortes pluies, mini-tornades et routes coupées... Les départements de l'Aude et les Pyrénées-Orientales touchés par des intempéries

Plus de 400 pompiers sont mobilisés alors que des pluies diluviennes sont tombées sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude depuis mardi.

Un important épisode de pluie touche le Sud de la France depuis mardi 22 octobre, neuf départements sont placés en vigilance orange mercredi matin pour des pluies et inondations jusqu'à ce soir. Il s'agit de l'Aveyron, le Gard, le Tarn, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées Orientales, ainsi que le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. La principauté d'Andorre est également en vigilance orange.

De fortes pluies à Narbonne

Il est tombé 126 litres d'eau par mètre carré sur la ville de Narbonne, dans l'Aude, soit l'équivalent de deux mois de pluie en 24 heures. Deux autres communes de l'Aude ont été touchées par de fortes pluies : Leucate et Durban-Corbières où il est tombé plus de 110 litres d'eau par mètre carré, soit un peu moins de deux mois de précipitation.

À Argelès-sur-Mer, il est tombé près de 200 mm d'eau à Argelès-sur-Mer en 24 heures, soit près de trois mois de précipitation. Il est attendu entre 200 et 250 litres d'eau par mètre carré, soit quatre mois de précipitation de façon localisée dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à 6 heures ce mercredi matin.

À Banyuls, près de la frontière espagnole, la petite rivière la Baillaury est entrée en crue. Même chose pour la Massane à Argelès-sur-Mer, où quelques maisons ont subi des inondations. L’eau est montée de 50 centimètres dans la rue Alain, rapporte France Bleu Roussillon.

Des mini-tornades à Perpignan

Des vents très violents ont soufflé la nuit dernière avec des phénomènes de mini-tornade à Perpignan. Dans le quartier Massilia, une dizaine de maisons ont été endommagées, avec des toitures en partie arrachées.

Un phénomène identique a été observé près de Château-Roussillon, à quelques kilomètres de Perpignan. À 5h30 mercredi matin, les pompiers avaient déjà réalisé 70 interventions. Des habitants vont devoir être relogés après ces intempéries.

De nombreuses routes coupées

Plusieurs routes départementales ont été coupées mardi dans la soirée dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit de la RD 39 entre Alenya et Théza, la RD 11 entre Argelès-sur-Mer et Palau-del-Vidre, la RD 612 entre Elne et Montescot, RD 83 entre Le Barcarès et vers Leucate et la RD 81 (route Littoral) entre Canet et Saint-Cyprien. Les rues qui mènent au front de mer à Saint-Cyprien sont inondées, annonce la préfecture.

Ce mercredi matin, d'autres routes départementales sont coupées à la circulation : la RD 22 entre Saleilles et Cabestany, la RD 612 entre Thuir et Millas, la RD 617 voie express est fermée dans les deux sens entre Perpignan et Canet-en-Roussillon, la RD 117 entre Espira-de-l'Agly et Cases-de-Pene, la RD 612 à la sortie de Millas, ainsi que la petite barrière péage du Boulou en direction de la France depuis l'Espagne et la RD 1 fermée entre Bompas et Claira.

Près de 150 personnes ont été évacuées de deux campings à Sigean, dans l'Aude, par mesure de sécurité mardi après-midi. Les deux cours d'eau, la Cesse et la Berre, sont en vigilance orange crue. Plus de 400 pompiers mobilisés sur le département de l'Aude.