DIRECT. Intempéries : la vigilance orange "pluie-inondation" étendue à neuf départements du Sud

Ce qu'il faut savoir

Météo France a placé, mercredi 23 octobre, neuf départements du Sud à en vigilance orange. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse rejoignent six départements déjà concernés par cette alerte : l'Aude, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn. Dans le détail, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance "vagues-submersions". Les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, l'Aveyron, le Gard et le Tarn sont en vigilance orange aux "orages" et "pluie-inondation". Suivez la situation dans notre direct.

Intensification du phénomène. La préfecture de l'Aude écrit, mercredi matin, que "l'épisode pluvieux se poursuit et s'intensifie notamment sur la Haute Vallée". "En raison des fortes pluies sur le département, il convient de limiter vos déplacements au strict nécessaire", conseille-t-elle, comme l'a fait notamment la préfecture de l'Hérault. Dans l'Aude, il est tombé 126 litres d'eau par mètre carré sur la ville de Narbonne, soit l'équivalent de deux mois de pluie en 24 heures. Hier, par mesure de sécurité, près de 150 personnes ont été évacuées de deux campings à Sigean. Dans ce département, plus de 400 pompiers sont mobilisés.

Routes coupées dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs routes départementales ont été coupées, hier soir, dans ce département. Il s'agit de la RD 39 entre Alenya et Théza, la RD 11 entre Argelès-sur-Mer et Palau-del-Vidre, la RD 612 entre Elne et Montescot, RD 83 entre Le Barcarès et vers Leucate et la RD 81 (route Littoral) entre Canet et Saint-Cyprien.

Vent, grêle et forte activité électrique. Mercredi matin, Météo France écrit que "dans les toutes prochaines heures, les fortes pluies orageuses concernent essentiellement l'Hérault et l'Aveyron, et l'est de l'Aude ; mais elles reprennent et progressent sur les Pyrénées-Orientales, le Tarn, l'Aude dans l'intérieur et enfin le Gard". Le prévisionniste précise que "des lignes d'orages actifs circulent lentement, générant de très forts cumuls de pluie en quelques heures". Il souligne que "les orages pourront s'accompagner de violentes rafales de vent, de chutes de grêle, et d'une forte activité électrique".