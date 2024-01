Intempéries dans le Pas-de-Calais : les sinistrés nettoient leur commune

La décrue continue à Blendecques (Pas-de-Calais), samedi 6 janvier. Le fleuve Aa a retrouvé son lit. Mais l’arrivée du froid et du gel inquiète les habitants, qui nettoient leur commune.

L’eau vient à peine de se retirer à Blendecques (Pas-de-Calais). Les rues réapparaissent progressivement. Martine Gaveau, sinistrée, revient dans sa maison sinistrée, inhabitable. "Je n’ai pas de gaz, pas d’électricité, il n'y a que l’eau qu’on a", constate-t-elle. Il y avait chez elle un mètre d’eau. Son frère, sa belle-sœur et son filleul ont relevé leurs manches pour l’aider à nettoyer.

Déblayage et pompage

La famille fait front, mais la propriétaire a encore du mal à entrevoir le bout du tunnel. "On travaille toute une vie pour avoir quelque chose et puis vous voyez…", confie Martine Gaveau, les larmes aux yeux. À quelques rues de chez elle, son fils, Brian, est aussi à l’ouvrage dans sa maison, avec ses amis et ses collègues. Pour surmonter cette épreuve, les habitants de Blendecques peuvent aussi compter sur la mobilisation des pompiers, qui ont commencé les opérations de déblayage et de pompage.