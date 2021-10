Inondations en Sicile : au moins deux morts et un disparu après de violentes intempéries

Le sud de l'Italie est frappé par de violentes intempéries. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la Sicile. Il est tombé l'équivalent d'un an de précipitations en 48 heures. Les inondations ont déjà fait au moins deux morts et un disparu.

En 48 heures, il est tombé l'équivalent de plusieurs mois de précipitations sur la Sicile (Italie). Mardi 26 octobre, dans l'après-midi, les grandes rues de Catane se sont transformées en rivières. Les flots ont tout emporté sur leur passage. Les voitures abandonnées par les conducteurs avancent toutes seules. "Le courant était tellement fort que j'ai fini ma course contre ce bac de fleurs qui m'a sauvé la vie. Un garçon très gentil s'est jeté au milieu de l'eau, il a tout fait pour venir me secourir", raconte une habitante.



Commerces non-essentiels et écoles de Catane fermés

Sur la place de la Cathédrale, les escaliers formaient d'incroyables cascades. Pour accéder aux zones les plus touchées, les pompiers disposent d'un camion amphibie. Ils ont réalisé près de 700 interventions. Ce mercredi 27 octobre au matin, il ne pleut plus. L'heure est désormais à la recherche d'éventuels disparus. "On a retrouvé le cadavre d'un homme près de sa voiture. On continue de chercher sa femme avec les pompiers", explique Stefano Russo, de la gendarmerie de Catane. D'autres pluies sont attendues à partir du jeudi 28 octobre sur la Sicile. Tous les commerces non-essentiels et les écoles de Catane seront fermés, au moins jusqu'à mardi 2 novembre. Le temps que cette violente tempête finisse par se calmer.