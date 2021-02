Inondations en Charente-Maritime : "C'est énorme, on ne peut rien faire", témoignent les habitants de Saintes restés chez eux

"Ça fait trois jours que je ne dors pas, je vérifie toujours si ça a monte, pour ne pas me retrouver les pieds dans l'eau." Brigitte, les traits tirés, la voix fatiguée, vit avec sa mère, âgée de 95 ans, dans une petite maison du quartier de la gare de Saintes. La cave au sous-sol est entièrement inondée. "C'est énorme, on ne peut rien faire, rien, lâche-t-elle, résignée. Il y en a qui vident les caves, mais ça ne sert à rien. Ça remonte aussitôt."

>> Météo : sept départements toujours en vigilance orange crues-inondations, les Landes ne sont plus concernées



Brigitte fait partie de ceux qui ont choisi de rester chez eux. Mais depuis vendredi, ce sont plus de 500 personnes qui ont dû être évacuées, envahies par la montée des eaux. Une trentaine de personnes ont dû être relogées. Alice qui vit avec sa mère malade, a trouvé refuge au gymnase de la protection civile qui accueille les sinistrés. "J'ai appelé les pompiers parce que l'eau montait et je me doutais que le courant allait être coupé à un moment ou à un autre, explique-t-elle. D'ailleurs, le propriétaire est venu et m'a dit que ça valait mieux parce que c'est sûr qu'il y allait y avoir un court jus."

"Ma mère étant sous perfusion, les pompiers sont arrivés, ils l'ont bien prise en charge, tout s'est bien déroulé. Ils sont très compétents, très gentils." Alice, habitante de Saintes à franceinfo

Pour ces deux autres voisines, coincées au premier étage de leurs maisons, la situation est réellement angoissante. "Ça fait un peu bizarre, on a l'impression d'être sur une île, affirme l'une d'elles. Surtout quand on est isolé. Je ne suis pas sûre de ne pas être obligée de partir."

Le quartier de la gare sous les eaux à Saintes (Charente-Maritime), le 8 février 2021. (ALAIN GASTAL / RADIO FRANCE)

La crue stabilisée

Depuis ce lundi matin, le niveau de la Charente semble s'être stabilisé au Pont-Palissy, oscillant entre 6,16 m et 6,18 m, selon les relevés de Vigicrues. Le niveau du fleuve devrait atteindre ce lundi son pic. Les premières traces de reflux commencent à être visibles à certains endroits. Mais avant que l'eau ne se retire complètement, cela va prendre du temps. La pente de la rivière Charente est très douce, il faudra donc plusieurs jours avant que les 500 personnes évacuées à Saintes puissent rentrer chez elles.

Pour veiller sur tous ces habitants angoissés qui ont décidé de rester chez eux, environ 150 pompiers multiplient les interventions pour sécuriser les maisons, venir au secours éventuellement des gens qui voudraient partir. Il n'y a pas eu de nouvelles évacuations depuis dimanche soir, les gens choisissent de rester, mais les pompiers sont là pour tout surveiller et éventuellement pour permettre aux gens de circuler au minimum. Certaines rues du centre-ville ne sont accessibles qu'en barque, d’autres grâce aux trois kilomètres de planches de bois supportés par 6 000 parpaings mis en place depuis vendredi par les services de la ville.