Météo : le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange neige-verglas

Onze départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo France. Le Nord et le Pas-de-Calais ont rejoint la liste, samedi 6 février, pour neige-verglas. "On attend sur l'épisode 2 à 5 cm sur ce secteur, 1 à 3 cm ailleurs. Localement sur les hauteurs de l'Artois et près du littoral, ces hauteurs peuvent dépasser 5 cm", détaille l'organisme météorolgique. Le froid, qui va s'intensifier dan la nuit de dimanche à lundi, pourrait "favoriser la formation et/ou le maintien de phénomènes glissants sur les chaussées."

Par ailleurs, neuf départements restent en vigilance orange aux crues : le Maine-et-Loire, la Charente, la Charente-Maritime, les Landes, la Somme, l'Aisne, l'Oise, la Seine-et-Marne, et la Saône-et-Loire.

En Charente et en Charente-Maritime, le fleuve Charente continue de monter, notamment entre Angoulême et Saintes. Les 92 détenus de la maison d'arrêt de Saintes ont été transférés vers des établissements de Nouvelle-Aquitaine "afin d'anticiper d'éventuelles difficultés d'accès" à la prison, selon la préfecture de Charente-Maritime. Dans ce secteur, 150 personnes ont été évacuées vendredi, 22 communes sont touchées et un pic est attendu pour lundi.