Inondations dans le Nord : des dizaines d'habitants évacués à Esquelbecq

Dans le Nord, la pluie a provoqué d'importantes inondations, dimanche 29 novembre. À Esquelbecq, plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées et relogées chez des proches.

Lundi 29 novembre au matin, le rez-de-chaussée d'une maison de la petite ville d'Esquelbecq (Nord), est encore complètement inondé. Par endroits, l'eau est montée jusqu'à un mètre. "On a ramassé ce qu'on pouvait, le frigo était allongé par terre", rapporte la maitresse des lieux. Dimanche 28 novembre, la rivière voisine a entamé une crue inédite, sous les yeux des riverains.

60 personnes évacuées

Dans une rue, impossible de se frayer un chemin sans l'aide d'un tracteur. "C'est arrivé subitement, comme ça, conjoncture de plusieurs facteurs, notamment les fortes précipitations", explique Frédéric Drieux, adjoint au maire. Au total, 60 personnes ont dû être évacuées et relogées chez leurs proches. Quelques kilomètres plus bas, la commune de Steenwerck (Nord) attend à son tour une montée des eaux. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange, lundi 29 novembre.