VIDEO. Aude : une activité économique à l'arrêt

Les entreprises sont à l'arrêt à Carcassonne dans l'Aude. Après les inondations qui ont touché le département, l'activité économique est au plus mal. Pour ce couple qui investit 100 000 € dans un hôtel il y a à peine un an, les dégâts sont considérables. Plus d'eau chaude ni de chauffage. Il leur faudra nettoyer et réparer les infrastructures sinistrées de leur établissement. Ils ne sont pas près de rouvrir leurs portes, mais déjà les premières factures tombent. Les pertes d'exploitation sont considérables puisque toutes les réservations ont été annulées.

Des conséquences difficiles à chiffrer

La richesse du département, c'est surtout les 70 000 hectares de vignes, en grande partie noyés sous les eaux. Les crues de plus en plus fortes menacent l'exploitation de Lionel Boutié. Pour lui comme pour toutes les entreprises sinistrées, il est encore trop tôt pour chiffrer l'impact économique des inondations. En 1999 elles avaient coûté près de 580 millions d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT