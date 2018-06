Inondations : 13 départements restent en vigilance orange

L'alerte aux orages est levée sur l'ensemble de l'Hexagone.

Il ne reste plus que treize départements placés par Météo France en vigilance orange pour des risques de pluies et d'inondations, mercredi 13 juin au matin. L'alerte aux orages est, elle, levée dans le Rhône et l'Isère, les deux derniers départements où elle était en vigueur.

Dans le détail, onze départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont en vigilance orange pour des risques d'inondations : l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Sarthe, l'Orne, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, et les Landes.

De fortes pluies attendues sur les Pyrénées

Deux départements du Sud-Ouest sont également concernés par une vigilance orange aux fortes pluies : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Les prévisionnistes s'attendent à 20 à 30 mm de précipitations, voire de 50 à 60 mm sur le relief. Sur l'ensemble de l'épisode pluvieux, indiquent les météorologues, "les cumuls pourront atteindre 160mm par endroits, ce qui constitue l'équivalent de un à deux mois de pluie habituellement en cette saison".