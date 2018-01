Il n'avait jamais autant plu en France en décembre et janvier depuis les premiers relevés il y a 59 ans

Cette pluviométrie exceptionnelle mesurée par Météo France a provoqué de nombreuses crues dans plusieurs régions de France.

C'est un record plutôt déprimant. En moyenne, sur la France, la pluviométrie cumulée depuis le 1er décembre est la plus forte enregistrée depuis 1959, année de début de la modélisation de la pluviométrie, a annoncé Météo France lundi 29 janvier. "Après une pluviométrie excédentaire de 50% en moyenne sur le pays en décembre, le mois de janvier 2018, avec un cumul proche de deux fois la normale est d'ores et déjà le plus arrosé sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté", a détaillé l'agence, rappelant que le précédent record datait de décembre 1981-janvier 1982.

A la date du 29 janvier, quelque 282,5 mm d'eau sont tombés en deux mois, en cumul moyen sur le pays, battant un record de décembre 1981-janvier 1982.

"Depuis début décembre 2017, la France a été soumise, dans un flux océanique rapide, à de nombreux passages perturbés souvent très actifs", a ajouté Météo France. "Ces pluies fréquentes et abondantes survenues sur des sols déjà humides ont pour conséquence de nombreuses inondations."