Intempéries dans le Gard : deux personnes retrouvées "saines et sauves", une autre touchée par la foudre, 250 interventions réalisées

"Nous connaissons une accalmie salutaire" cet après-midi du mardi 14 septembre, souffle le commandant Tanguy Salgues du Service départemental d'incendie et de secours du Gard sur franceinfo, alors que le département n'est plus en vigilance rouge mais en vigilance orange aux orages et aux pluies et inondations. Une personne est légèrement blessée tandis que les deux personnes, un temps recherchées, ont été retrouvées "saisnes et sauves", a appris France Bleu Gard Lozère auprès de Jean-Michel Langlais, le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Gard.

La première, une femme de 71 ans, a pu fuir les fortes pluies à Aigues-Vives, en voiture. Elle a été retrouvée "au domicile d'un de ses proches". La deuxième personne, un homme donné comme disparu à Uchaud, en fait ne l'était pas, contrairement à "l'information qu'on nous avait donnée initialement", précise Jean-Michel Langlais, le patron des pompiers du Gard.

250 interventions depuis mardi matin

Sur franceinfo, le commandant Tanguy Salgues a indiqué que 250 interventions avaient été réalisées ce mardi matin notamment pour sauver des individus en difficulté dans leur voiture ou à cause de chutes d'arbres ou d'inondations de locaux. Il a estimé qu'ils allaient "en connaître encore beaucoup".

Dans un communiqué de presse, le Sdis dresse un premier bilan des opérations "les plus marquantes" à 16h : une personne a été foudroyée et légèrement blessée à Vergèze, 30 personnes qui étaient coincées sur l'autoroute A9 à Langlade et Gallargues-le-Montueux ont été mises en sécurité, 10 personnes ont été hélitreuillées depuis la commune d'Aigues-Vives, plusieurs personnes qui se sont retrouvées bloquées dans les inondations à Uchaud, Bernis, Calvisson et Boissières ont été mises en sécurité.Par ailleurs, 50 personnes se retrouvent au chômage technique après l'effondrement de la toiture de 150 mètres carré de l'Intermarché de Caissargues.

Gerald Darmanin attendu à Vergèze

Les 800 sapeurs-pompiers issus du Gard et des départements limitrophes doivent encore réaliser des opérations dites "non-urgentes" dans les locaux inondés ou pour traiter des infiltrations d'eau. Ils recommandent à la population de "limiter au maximum tout déplacement".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu à Vergèze ce mardi après-midi.