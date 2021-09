Météo : l'Hérault et le Gard placés en vigilance orange pour orages, pluie et inondation

Deux départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie et d'inondation, mardi 14 septembre par Météo France. Il s'agit de l'Hérault et du Gard. L'épisode pluvio-orageux doit débuter ce matin dès 8 heures pour se terminer aux alentours de 14 heures cet après-midi. "La totalité des deux départements n'est pas concernée par cet épisode, qui devrait rester localisé", précise Météo France. Des orages violents sont attendus, avec des précipitations allant de 80 mm à 100 mm, voire plus, en peu de temps. "De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendues", ajoute le site météorologique.