Inondations : fortes pluies orageuses en cours "dans le Gard et le nord de l’Hérault", indique Météo France

De fortes pluies orageuses sont en cours mardi 14 septembre, notamment dans "le Gard " placé en vigilance rouge. Par ailleurs, six autres département sont placés en vigilance orange pluie et inondations. Météo France précise que "ces orages sont localement violents" et "peuvent donner 80 à 100 mm" d’eau "en peu de temps". De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également prévues.

D’après Keraunos, dans le Gard, "plus de 19 000 éclairs" ont été détectés dans ke Gard depuis le début de l’épisode orageux, à 6 heures mardi matin, "avec un pic à près de 6 000 par heure. Jusqu’à 1 500 décharges de foudre relevées à Vauvert, 1 300 à Nîmes". Les orages "virulents et diluviens" sont désormais en cours. Un "orage diluvien est en cours entre la Vaunage, la Petite-Camargue et le bassin nîmois", précise Météo Gard-Hérault qui évoque un "orage monstrueux". Il y a de la "grêle et intensité diluvienne" en cours ce mardi, peu avant 11 heures, avec des "puissantes rafales de vent".

France Bleu Gard-Lozère précise également que le secteur de Quissac, à quarante kilomètres au nord-ouest de Nîmes, a été particulièrement concerné par de violents orages ce mardi matin. La préfecture déplore des "infiltrations dans une salle du collège de Quissac". Et plusieurs routes sont coupées à la circulation dans le secteur de Quissac, selon Inforoute Gard.

Des coulées de boue à Corconne

Météo Languedoc a constaté effectivement à Corconne, qu'il était "déjà tombé près de 100 mm en 1h30" et des "coulées de boue" avec "une voiture emportée par les eaux", selon Météo Gard Hérault. "L’orage stationne" mardi à 11 heures, "toujours entre Calvisson, Vergèze, Bernis, Générac et Vauvert". Sur Twitter, Météo Languedoc indique que "l’orage se décale le long de l’A9 entre Castries, Lunel, Bernis et vers les Costières". De la grêle est également tombé à Vergèze, dans le Gard.

Brusques rafales de vent sous #orage comme ici à Nîmes dans le #Gard.





France Bleu Gard Lozère qui est en édition spéciale indique que les trains subissent des retards à cause des intempéries et note également des difficultés de circulation sur l’A9 avec un bouchon de 8km en raison d’une inondation.

La préfecture du Gard précise que "les enfants scolarisés sont en sécurité. Ne pas essayer d’aller les chercher". Les pompiers du département conseillent de s’éloigner "des cours d’eau", de "ne pas descendre dans les sous-sols" et de "ne pas prendre sa voiture".

Castastrophe dans le #Gard avec des inondations qui s'intensifient comme ici à Calvisson ! Grande prudence !





En tout, sept départements du sud de la France sont placés en vigilance orange. Les départements de l'Hérault et du Gard qui étaient déjà en vigilance orange sont rejoints par le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. A partir du milieu de l’après-midi, la situation sera particulièrement instable sur le Midi-Pyrénées "avec le déclenchement d'orages d'abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne puis se déplaçant vers l'est pour atteindre le Lot, le Tarn et l'Aveyron en fin d'après-midi", selon Météo France.