Espagne : alerte rouge suite à des inondations mortelles dans le sud-est

La voiture est emportée comme un fétu de paille. La rivière qui traverse la petite ville d'Ontinyent près de Valence (Espagne), est sortie de son lit et se répand dans les habitations. Il y a plu l'équivalent de 100 litres d'eau au mètre carré en à peine six heures de temps. "L'eau a dévalé les rues. Elle s'est engouffrée jusque dans les maisons. On en a eu jusqu'à la taille. On ne pouvait plus sortir", explique une habitante.

Deux personnes sont décédées

Bravant les flots, un homme tente de mettre sa voiture à l'abri alors même que l'eau commence à la pousser. Un geste totalement inconscient, car, dans de telles conditions, la voiture peut devenir un piège mortel. Un frère et une sœur ont d'ailleurs péri, bloqués dans leur véhicule emporté par les eaux. "Depuis que l'on collecte les données météorologiques depuis plus de 100 ans, nous n'avions jamais été confrontés à une situation aussi périlleuse", précise Jorge Rodriguez, maire de Ontinyent.