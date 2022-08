En images Orages : à Marseille, Montpellier ou Hyères, la pluie et la grêle surprennent le sud de la France

Des éclairs qui illuminent la nuit et des pluies diluviennes qui déferlent le matin. Plusieurs départements du sud de la France ont été frappés par de violents orages dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août au matin. Cinq départements du Sud restent placés en vigilance orange par Météo France mercredi : l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var. L'alerte concerne aussi trois départements de Normandie : la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime. Franceinfo revient en images sur ce nouvel épisode orageux.

Des orages stationnaires ont provoqué des pluies abondantes sur Marseille, où le ciel s'est momentanément couvert d'éclairs. Deux tunnels permettant de traverser la ville, ceux de la Major et du Vieux-Port, ont été fermés. Tôt dans la matinée, le quartier du Vieux-Port était encore sous l'eau.

A cause des fortes précipitations de la nuit, le palais de justice de Marseille a pris l'eau mercredi matin. Plusieurs bureaux ont été inondés, en raison d'une fissure dans une canalisation.

La situation ne devrait pas s'améliorer tout de suite, puisque la vigilance orange en vigueur depuis mardi dans les Bouches-du-Rhône a été reconduite pour la journée de mercredi et de nouveaux orages sont attendus dans l'après-midi. L'ensemble des plages du littoral marseillais sont fermées à la baignade, en raison des risques de pollution.

Dans l'Hérault, toujours en vigilance orange mercredi, les forts orages ont débuté dans la soirée de mardi et la pluie a été très soutenue dans la nuit de mardi à mercredi.

"Ces orages donnent des averses de l'ordre de 20 à 40 mm en moins d'une heure" et quelques pics ont été enregistrés avec 75 mm de pluies à Montarnaud et 97 mm à Puechabon, deux communes près de Montpellier, a précisé Météo France. Le vent a également soufflé fort, avec des pointes à 103 km/h sur la commune d'Aigues-Mortes, en Camargue.

Les orages ont également balayé le Var. Des rues de Toulon se sont transformées en torrents. A Hyères, les fortes précipitations ont été accompagnées de grêlons de la taille de billes et une rafale a été enregistrée à 116 km/h. Le département reste en vigilance orange orages et pluie-inondation mercredi.

Le Sud-Ouest n'a pas été épargné. De violents orages de grêle ont sévi dans la soirée de mardi, avec, ponctuellement, de légers dégâts matériels, notamment du côté du Gers.

