DIRECT. Orages violents : cinq départements de l'arc méditerranéen restent en vigilance orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORAGES

: Du côté de la presse régionale, La Marseillaise et Midi Libre évoquent "l'été de toutes les calamités", alors que de violents orages sont attendus sur le bassin méditerranéen aujourd'hui. Ils pourraient entraîner des inondations.



(MIDI LIBRE)



(LA MARSEILLAISE)



: # 🔶 5 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4

: # Météo France a levé la vigilance orange aux orages dans les départements de l'Aveyron et du Tarn, mais la maintient dans le Gard, l'Hérault et le Vaucluse. Les Bouches-du-Rhône et du Var sont par ailleurs en alerte orange pluie et inondations.

: Voici un premier point sur l'actualité de ce matin :



• # La vigilance orange aux orages est levée dans l'Aveyron et le Tarn. Elle est maintenue dans cinq départements : le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Tous, sauf le Vaucluse, sont également en alerte orange pluie et inondations.



• Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, notamment connu pour ses films Troie et L'Histoire sans fin, est mort d'un cancer du pancréas. Il avait 81 ans.



• ETATS_UNIS Le président américain Joe Biden a promulgué son vaste plan d'investissement sur le climat et la santé. Le texte prévoit une série d'incitations financières destinées à faire évoluer l'économie américaine vers les énergies renouvelables.



#UKRAINE Emmanuel Macron a appelé au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporijjia lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.