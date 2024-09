Intempéries en Europe centrale : "Il y aura forcément des dégâts quel que soit le scénario retenu", alerte un météorologue

"Vu la quantité de pluie qu'il devrait tomber, quel que soit le scénario retenu il y aura forcément des dégâts", alerte Serge Zaka, docteur en agro-climatologie, samedi 14 septembre sur franceinfo, alors que plusieurs pays d'Europe centrale se préparent aux pires inondations depuis des années. Selon ce météorologue, "on s'attend à plus de 100 millimètres de pluie sur une très grande surface qui pourrait représenter un quart de la France, soit des bassins versants qui pourraient recevoir des quantités de pluie exceptionnelles, avec des inondations qui pourraient durer jusqu'à mercredi".

Le phénomène météorologique qui va être à l'origine de ces inondations est une "goutte froide", selon Serge Zaka. "Ce n'est ni un cyclone, ni un ouragan, ni une trombe, c'est un phénomène de goutte froide comme on le connaît très régulièrement en France. On l'a connu beaucoup cette année avec beaucoup de précipitations, rappelle-t-il. La goutte froide vient s'alimenter en passant par la Méditerranée qui est très surchauffée et étant donné que c'est de l'air froid qui passe, il y a beaucoup d'évaporation, et ensuite elle vient littéralement se bloquer sur l'Europe centrale et toute l'eau va se déverser sur les terres".

Les installations de rétention de l'eau, principalement les réservoirs auprès des barrages, ont été vidées pour pouvoir retenir ces pluies exceptionnelles. En Pologne, les alertes concernent le sud du pays, notamment les villes situées sur l'Oder, comme Wroclaw et Opole. "Il a commencé à pleuvoir depuis 24 heures en plaine et à neiger en altitude", indique Serge Zaka.

"J’ai même vu un mètre de neige sur certains relevés. C’est surtout à partir d’aujourd’hui et de dimanche qu’on va avoir le plus fort des précipitations. Cela va durer même jusqu’à lundi." Serge Zaka, docteur en agro-climatologie à franceinfo

"C'est difficile de lutter contre des quantités de pluie aussi importantes. On se souvient de 1997 et de 2002 : on avait eu plusieurs milliards d'euros de dégâts dans la plupart des pays concernés. La seule façon de lutter, c'est d'évacuer les zones inondables", souligne le météorologue.