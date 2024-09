Cyclone Boris : l'Europe centrale se prépare aux pires inondations depuis des décennies

L'Europe centrale se prépare jeudi 12 septembre à ce que les services météorologiques prévoient comme les pires inondations depuis des décennies, avec le passage du cyclone Boris attendu ce week-end. Selon les prévisionnistes tchèques et polonais, certaines zones de leurs pays pourraient enregistrer jusqu'à 400 litres d'eau par mètre carré au cours des quatre prochains jours, tandis que l'Autriche et la Slovaquie se préparent à en recevoir quelque 200 litres.

Les manifestations culturelles prévues ce week-end ont été annulées dans les quatre pays avant le passage du cyclone Boris. Les installations de rétention de l'eau, principalement les réservoirs auprès des barrages, ont été vidées pour pouvoir retenir ces pluies exceptionnelles. En Pologne, les alertes concernent le sud du pays, notamment les villes situées sur l'Oder, comme Wroclaw et Opole.

Selon le ministre tchèque de l'Environnement, Petr Hladik, la situation dans son pays "pourrait être similaire à celle de 1997 et 2002". Les inondations de 1997 avaient frappé la Moravie, dans l'est de la République tchèque, faisant 50 victimes et causant des dégâts estimés à des milliards de dollars. C'est encore dans cette région que les précipitations les plus importantes sont attendues.