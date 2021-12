"Comme si un barrage avait pété" : les habitants de Peyrehorade, dans le sud des Landes, ont de nouveau fait face aux inondations

Plus d’une centaine d’habitations de Peyrehorade dans le sud des Landes étaient vides samedi 11 décembre au matin : les habitants ont dû évacuer dans la précipitation en raison de la vigilance rouge inondations et crues lancée vendredi soir par Météo France.

La plupart des habitants de Peyrehorade sont allés chez des proches. Ramuntcho s’est de son côté réfugié avec ses quatre enfants dans une salle communale pour la nuit. "De toute manière avec l’eau, on ne peut rien faire, lance-t-il fataliste. Le feu, on peut faire quelque chose mais l’eau, c’est le pire. Quand ça arrive, ça arrive d’un coup. Là, ça fait deux années de suite."

L'accès au quai du Roc à Peyrhorade, samedi 11 décembre. Les Gaves réunis, le cours d'eau formé par la réunion du Gave de Pau et du Gave d'Oloron, est en crue. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Ramuntcho et sa famille ont vu l’eau des Gaves réunis monter juste devant chez lui au fil des heures, vendredi, comme il y a deux ans. "C’est comme si un barrage avait pété. Je voyais les troncs d’arbres passer dans le gave à 20 km/h, décrit sa fille Kelly, 18 ans. C’est impressionnant. L’eau arrive, on se fait emporter, on ne nous voit plus ! C’est fini ! J’étais à côté, j’avais peur, quand même. Je n’ai jamais vu ça." Cette famille fait partie de la petite dizaine de familles accueillies dans la nuit par la Croix-Rouge, dont une cadre décrit la mission : "Apporter du réconfort, du soutien, surtout de la chaleur, les mettre en sécurité et les rassurer. On s’adapte heure par heure, minute par minute. On a une logistique importante. S’ils ont besoin, on est là."

La vigilance rouge a été levée samedi matin dans les Landes. La décrue s’est amorcée, le pic de la crue a été atteint à minuit avec 5,52 m d’eau pour les Gaves réunis. Il n’y a pas eu d’interventions des pompiers dans la nuit dans le département dues aux inondations. Désormais, les habitants de Peyrehorade vont devoir constater les dégâts et nettoyer. Une épreuve qu’ils connaissent bien puisqu’ils la subissent quasiment chaque année à la même période. Comme Nathalie qui s’est installée dans un nouvel appartement et s’était préparée en "jouant au Tetris" : en mettant tout ce qu’elle pouvait en hauteur, "tout ce qui craint". "On fait comme on peut", expliquait-elle considérant déjà avec regret son canapé. Venue lui prêter main forte, sa tante Saorina suivait quant à elle heure par heure les dernières nouvelles sur le groupe Facebook des habitants de la commune : "Les pics, à quelle heure ça peut monter, les routes qui sont barrées", énumérait cette maman, inquiète pour ses enfants scolarisés.