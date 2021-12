En images Inondations : des crues spectaculaires frappent le Pays basque, le Béarn et les Hautes-Pyrénées

Un déluge s'abat sur les Pyrénées. Six départements du Sud-Ouest sont toujours placés en vigilance par Météo France vendredi, dont quatre à cause des risques de crues : le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Dans ces deux derniers territoires, la vigilance est passée à 14 heures d'orange à rouge, son niveau maximum. Cette vigilance rouge concerne le bec du Gave, un tronçon de l'Adour situé en amont de Bayonne et à la limite des deux départements, selon la carte de Vigicrues.

De nombreux internautes partagent des images de crues atteignant des niveaux rarement observés. Selon Vigicrues, elles touchent presque tous les cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques, où le préfet invite à limiter au maximum les déplacements. Le résultat d'un épisode pluvieux "remarquable par sa durée et les quantités attendues", selon Météo France. Franceinfo vous donne un aperçu des conséquences.

A Bayonne

Dans la principale ville du Pays basque français, la Nive et l'Adour, qui traversent le centre-ville, atteignent vendredi un niveau spectaculaire et inquiétant, approchant de la hauteur des ponts qui l'enjambent.

En fin de matinée, les berges apparaissaient comme en grande partie inondées. Dans certaines rues alentour, les passants ont les pieds dans l'eau. La mairie de Bayonne demande aux habitants d'éviter la zone. Une crèche et un Ehpad ont dû être évacués. Selon la municipalité, le pic de la crue a été atteint à 10 heures.

Dans le reste du Pays basque

Les intempéries ont des conséquences dans tout le département, listées par France Bleu Pays basque. En amont de Bayonne, le niveau de la Nive était déjà très haut dans la nuit et vendredi matin. La vidéo d'un média local, Info Garazi, permet aussi d'observer l'intensité des précipitations de jeudi soir.

⚠️#crue à #SaintJeanPiedDePort. Mesure Vigicrue un peu + en aval à Ossés quasi égale (à 2cm près) à la crue historique de juillet 2014, que 7 ans après!

RD vers Bayonne ❌dès la sortie d'Uhart-Cize (eau +éboulements). Je prépare une vidéo + complète. @Meteo_Pyrenees @TDarguy pic.twitter.com/exG0OKg5td — Ciel Paysage Nature (@Ciel_Paysage) December 10, 2021

D'autres cours d'eau sont aussi touchés. "Je pense qu'on va pouvoir ouvrir la piscine", plaisante une internaute d'Espès, qui assure que la rivière qui traverse la commune, la Saison, est "quasiment sur la même hauteur que lors de la crue historique de septembre 2003".

France 3 Euskadi fait également état d'une inondation dans une zone artisanale à Bidart. Le média local Mediabask filme la crue de la Bidassoa, à la frontière avec l'Espagne.

[#Météo] Dans la zone artisanale de #Bidart l’Uhabia a débordé Le #PaysBasque est en vigilance orange pluies et crues Reportages à suivre @F3euskalherri @F3Aquitaine pic.twitter.com/NvNJzpjDbo — Stéphanie Deschamps (@StephanieF3EH) December 10, 2021

La Bidassoa entre Irun et Hendaye en crue pic.twitter.com/Q4T4ebYmbo — Mediabask info (@MediabaskInfo) December 10, 2021

A Pau et dans le Béarn

Le gave de Pau, qui traverse la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, subit aussi les conséquences des intempéries. La rivière et un de ses affluents sont sortis de leur lit dans des communes périphériques de l'agglomération, rapporte le bureau local du quotidien Sud-Ouest.

L'Ousse a débordé quartier Ousse des Bois à Pau. #inondations pic.twitter.com/d95Pm5Hfmi — Bénédicte Mallet (@BenedicteMallet) December 10, 2021

Ça déborde aussi à Aressy pic.twitter.com/R9K74id9U7 — Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 10, 2021

Un autre cours d'eau, l'Ossau, a aussi débordé, selon le quotidien, qui filme les travaux en cours pour orienter son débit.

La vallée d'Ossau sous les eaux #inondations pic.twitter.com/ZLhHPY9C1A — Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 10, 2021

Les minipelles s'activent sur les hauteurs de #Laruns pour orienter la coulée des eaux #inondations pic.twitter.com/K4uR3s1ooN — Sud Ouest Pau (@SO_Pau) December 10, 2021

Dans les Hautes-Pyrénées

Plus à l'Est, les Hautes-Pyrénées sont également touchées par les crues. Notamment la préfecture, Tarbes, où l'Adour a débordé vendredi, comme le montrent ces images d'un conseiller municipal et d'internautes.

l'Adour ce matin â #Tarbes et ça gonfle encore @Meteo_Pyrenees La plus grande prudence est de mise partout dans le @DepartementHaPy et à @MairieTarbes pic.twitter.com/NFSaKQ0oaX — Christophe Cavailles (@cavailles) December 10, 2021

A Tarbes l’Adour prudence @fish_and_trip_family pic.twitter.com/qpIwJOpRVR — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) December 10, 2021

Un site local de suivi de la météo publie enfin des images d'une crue à Chelle-Debat, un village traversé par l'Arros.