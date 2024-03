Cinq choses à savoir sur les grandes marées d'équinoxe, un phénomène exceptionnel attendu dans les prochains jours

Le long du littoral de la Manche et de l'océan Atlantique, les coefficients de marée pourront atteindre 116 en début de semaine. Les autorités appellent à la plus grande prudence.

Une part importante du littoral français se prépare à de très grandes marées au fil des prochains jours. A partir du dimanche 10 mars et jusqu'à mercredi, "de forts coefficients de marée sont attendus" le long du littoral de la Manche et de l'océan Atlantique, prévient la préfecture de la Manche et de la Mer du Nord. "La région se prépare à accueillir la plus grande marée de l'année, et certainement l'une des plus significatives de la décennie", relève Attitude Manche, agence d'attractivité du département de la Manche auprès du Parisien.

Sur la côte, les communes se préparent à un niveau de la mer particulièrement élevé, comme le souligne France 3 Pays de la Loire. A la Tranche-sur-Mer (Vendée) ou sur l'île de Noirmoutier (Vendée) par exemple, d'imposants sacs de sable ont été déposés sur les dunes pour mieux faire face à la montée des eaux. La ville du Croisic (Loire-Atlantique) a distribué pas moins de 200 sacs auprès des commerçants et des habitants.

Franceinfo revient sur ce phénomène qui promet d'être exceptionnel sur les côtes du nord et de l'ouest de l'Hexagone.

1 Des grandes marées qui s'annoncent spectaculaires

Comme l'explique le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), cité par Actu.fr, les grandes marées sont "des marées de grande amplitude", avec des coefficients – qui varient de 20 à 120 – supérieurs à 90. Les marées d'équinoxe, les plus fortes, ont lieu tous les six mois, vers mars-avril et septembre-octobre. Ces marées sont liées à un alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil. Cette ligne droite entraîne des marées d'une très grande amplitude au moment de l'équinoxe.

"Ces conditions célestes seront particulièrement propices à une montée des eaux spectaculaire dans la Manche" en début de semaine, pointe Attitude Manche auprès du Parisien. Dans ce département comme ailleurs le long du littoral du nord et de l'ouest, ces grandes marées promettent d'être particulièrement impressionnantes : les coefficients de marée doivent en effet être supérieurs à 110 à partir de dimanche, et atteindre 116 en début de semaine, rapporte France Bleu. Pendant plusieurs jours, l'océan aura une hauteur qui pourra atteindre près de six mètres.

2 Plusieurs départements placés en vigilance jaune

Samedi, Météo-France a placé en vigilance jaune pour "vagues-submersion" le littoral des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Certains départements sont également concernés par une vigilance pour des risques de crues.

#Vigilance | ⚠️

Le #Morbihan est placé en vigilance jaune (2 sur 4) pour risque de Vagues-Submersion à compter de 14h ce samedi 9 mars et jusqu'à demain, dimanche 10 mars, à 9h.

Soyez prudents sur le littoral

ℹ️https://t.co/JobTWIUYGR pic.twitter.com/tbs3BNb11r — Préfet du Morbihan🇫🇷🇪🇺 (@Prefet56) March 9, 2024

Cette vigilance s'étendra à deux départements du Sud-Ouest dimanche : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Selon Alix Roumagnac, directeur de la filiale risque Predict de Météo France, le golfe de Gascogne risque d'être particulièrement affecté. "Ces hautes marées vont être concomitantes avec une tempête qui se situe sur le golfe de Gascogne, souligne-t-il auprès de RMC. On peut s'attendre à des débordements de l'eau qui passe sur les digues. Cela peut créer des inondations locales ou de l'eau qui monte sur les quais, dans les ports".

3 Le Mont-Saint-Michel transformé en île

De samedi jusqu'à jeudi, le Mont-Saint-Michel (Manche) se mue en île du fait de ces grandes marées. Le coefficient sera de 114 lundi et atteindra même 117 mardi. L'heure de pleine mer aura lieu après le lever du soleil, ce qui permettra aux riverains et touristes de mieux admirer le paysage.

Comme le souligne Ouest-France, les remparts ou la passerelle pourront offrir un impressionnant point de vue. Le journal régional conseille aussi la pointe du Grouin du Sud à Saint-Léonard, le Gué de l'Epine au Val-Saint-Père, le pont de Marcey-les-Grèves ou encore Pontaubault pour observer le spectacle.

4 Les autorités appellent les curieux "à la plus grande prudence"

Ces marées d'équinoxe, du fait de leur ampleur cette année, vont sûrement attiser la curiosité des riverains le long du littoral. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord "appelle à la plus grande prudence tous les usagers de la mer, et en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée". Les grandes marées provoquent en effet "un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide", "elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse". "Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante", rappelle le préfet.

La préfecture appelle les habitants à bien surveiller la météo, les coefficients de marées et leurs horaires "avant toute sortie en mer ou sur le littoral". Il est aussi vivement conseillé de "ne pas sortir seul" et de tenir au courant ses proches : les informer du lieu où l'on souhaite se rendre et de l'heure envisagée de son retour. La préfecture ajoute qu'il est important d'avoir un moyen de joindre les secours en mer, comme un téléphone portable dans une poche étanche pour appeler le 196, ou à travers le canal 16 sur VHF. Enfin, il faut rester près d'un point de repli et "conserver un repère visuel sur le littoral".

5 L'accès à plusieurs plages interdit

En Gironde ou dans les Landes, l'accès à plusieurs plages a récemment été interdit, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine. Biscarosse (Landes), par exemple, a perdu une dizaine de mètres de dune en seulement quelques jours, sur fond de courants importants et de vents violents. La commune a donc décidé de fermer ses plages pour des raisons de sécurité.

Avec les grandes marées qui s'annoncent en début de semaine, la commune de Lège-Cap Ferret (Gironde) a aussi annoncé l'interdiction de l'accès aux plages situées sur le sud de la presqu'île. D'autres plages sont fermées, comme à La Teste-de-Buch (Gironde).