En images Météo : le sud-est de la France se réveille sous une couche de sable venu du Sahara

Journée verte sur les routes, mais jaune dans le ciel. Des habitants du sud-est de la France ont découvert des paysages plongés dans un brouillard jaunâtre, samedi 30 mars, après l'arrivée de poussières et de sable venus d'Afrique du Nord. "Hier, une tempête de sable a soulevé de la poussière de sable du Sahara jusqu'à l'Europe", rapporte l'agro-météorologue Serge Zaka.

L'ambiance est jaune ce matin sur une partie de l'Est de la France !

Explication : hier, une tempête de sable a soulevé de la poussière de sable du Sahara jusqu'à l'Europe. La densité de ce nuage de sable est telle que la neige des Alpes est devenue jaune.

Webcam @skaping : Col… pic.twitter.com/CO1JKzGHvl — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) March 30, 2024

Ce phénomène "concernera une grande partie de l'est de la France" et "atteindra son pic ce samedi", selon Guillaume Jauseau, prévisionniste du site Météo Contact. D'autres passionnés de météo ont partagé des clichés sur les réseaux sociaux.

No filtre…. Incroyable chute de #neige dans une ambiance digne du Sahara (poussière de #sable) au Lautaret (05-2050m) ce samedi matin. pic.twitter.com/YPLO4SyBev — Thomas Blanchard (@ThomasBlanchar2) March 30, 2024

D'importantes concentrations de #sable remontent actuellement du #Sahara. Le ciel adopte une couleur bien ocre en ce début de matinée, notamment sur le pourtour méditerranéen. Les #pluies viennent déposer ces particules sur le mobilier urbain. Ne lavez pas vos véhicules ! pic.twitter.com/mJ9m2ej5DI — Adrien Four (@AdrienFour) March 30, 2024

DIRECT LYON Ambiance Saharienne + les rafales , c'est la troisième fois que je vois ça sur la ville #sable pic.twitter.com/4gKYpJECbJ — Chasseur d'orages Lyonnais Yannick Devesvre (@chasseur_dorage) March 30, 2024

"Ce matin, la couche de sable du Sahara en provenance d'Algérie est tellement épaisse que tout le monde roule les feux allumés sur la Côte d'Azur", a rapporté le météorologiste Guillaume Séchet. Le ciel avait commencé à se voiler dès vendredi soir, notamment dans le Jura, selon Météo Franc-Comtoise.

Un "mélange hautement toxique"

Cette arrivée de poussière et de sable ocre se marie plus ou moins harmonieusement avec un passage pluvieux. "Les pluies qui se produisent ce samedi matin entre l’est de l’Hérault, le Gard, les Cévennes, la Lozère et la vallée du Rhône sont sableuses, rapporte InfOccitanie. Ce sable se dépose sur toutes les surfaces. Particulièrement sur les véhicules, les terrasses, les mobiliers de jardin ou encore sur la végétation."

La Grèce a connu une situation similaire en fin de semaine, au point que l'Union des pneumologues du pays a recommandé aux personnes les plus vulnérables, particulièrement à celles souffrant d'asthme, d'éviter "les mouvements inutiles et les sports en plein air pendant les heures où les concentrations de poussière sont les plus élevées". "Les poussières africaines transportent des particules qui peuvent s'intégrer au pollen, aux bactéries et aux champignons, créant un mélange hautement toxique et dangereux pour le corps humain et notamment pour le système respiratoire", a mis en garde l'association.