Le nuage de sable du Sahara qui a coloré une partie du ciel français a provoqué un pic de pollution

En quelques minutes, le ciel est devenu jaune et s'est teinté de rose, de gris, ou d'orange, samedi 6 février. Il s'agit de poussières de sable du Sahara, qui ont survolé ont atterri sur une partie de l'Europe. Si le phénomène météorologique, immortalisé sur les réseaux sociaux, est très photogénique, il est aussi responsable d'un pic de pollution de l'air, révèle, mardi, le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus (en anglais).

Saharan #dust has covered the snow in the Alps and Pyrenees, turning it orange. The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service’s forecasts accurately predicted the development and trajectory of this dust plume days in advance.



