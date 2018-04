L'Organisation météorologique mondiale a retiré ces quatre noms de la liste officielle des cyclones, à cause du bilan "destructeur" de ces tempêtes.

Plus aucun cyclone ne sera nommé Harvey, Irma, Maria ou Nate. L'Organisation météorologique mondiale (WMO) a annoncé, jeudi 12 avril, avoir retiré ces quatre noms de la liste officielle permettant de désigner les tempêtes. "La saison cyclonique a été extrêmement active dans l'océan Atlantique en 2017, et l'une des plus destructrices de l'histoire, a précisé la WMO dans un communiqué (en anglais). Si un ouragan est particulièrement meurtrier ou dévastateur, son nom est retiré et remplacé par un autre." Harold, Idalia, Nigel et Margot figureront dans cette liste à partir de 2023.

Dix cyclones se sont formés dans l'Atlantique en 2017, dont six particulièrement destructeurs qui ont fait des centaines de morts et causé plus de 250 milliards de dollars de dégâts rien qu'aux Etats-Unis. Harvey, un ouragan de catégorie 4, a tué 68 Américains et causé 125 milliards de dollars de dégâts. En septembre, Irma et Maria, deux cyclones de catégorie 5, ont dévasté les Antilles et la Floride, faisant un millier de morts, selon des enquêtes du New York Times et de CNN. Quelques semaines plus tard, Nate a fait au moins 45 morts et 9 disparus en Amérique centrale.