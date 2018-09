États-Unis : l’ouragan Florence s’abat sur les États-Unis

Une vague furieuse remonte un ponton à toute vitesse et ne fait qu’une bouchée de la plage avant de finir sa course dans les sous-sols des maisons. C’est la scène qui se répète depuis plusieurs heures en Caroline du Nord (États-Unis). Même si l’ouragan Florence a perdu de sa violence, les vents soufflent encore à 130 km/h. Des vents conjugués à des pluies diluviennes qui provoquent des dégâts monstres. Les arbres tombent sur les maisons, et, dans les rues inondées, les secouristes parcourent les allées en bateau afin de trouver les gens coincés à leur domicile. Pourtant, la consigne avait été donnée d’évacuer.



Quatre morts

"Je n’ai jamais été aussi terrifiée de toute ma vie, je me demandais ce qu’il allait se passer, comment on allait sortir de là", témoigne une habitante. Une femme et son bébé ont été tués, et deux autres personnes sont mortes un peu plus tard. Les autorités appellent à la vigilance. Florence va encore frapper la Caroline du Nord et du Sud pendant 24h à 36h. Plusieurs millions d’Américains pourraient être privés d’électricité.

