Climat : le cyclone Freddy balaye à nouveau le Mozambique

Article rédigé par E. Bonnasse, A. Fuzellier, A. Brodin - France 3 France Télévisions

Le cyclone Freddy n’en finit plus de revenir sur sa route et reprendre de la vigueur. L’ONU assure qu’il pourrait devenir le cyclone le plus long jamais enregistré.

C’est la deuxième fois qu’il frappe au même endroit. Vents à 150 km/h et rues inondées, le cyclone Freddy balaye à nouveau le Mozambique, trois semaines après son premier passage. "C’est chaotique. Il va falloir que je trouve un moyen pour ma maison avec des plaques de zinc, que je puisse survivre", confie Abibo Siade, un habitant de Quélimane (Mozambique). Une longévité record Le cyclone a une longévité record, et une trajectoire imprévisible. Formé au nord de l’Australie il y plus d’un mois, il a traversé l’océan Indien, avant de toucher Madagascar le 21 février, puis le Mozambique le 24. Depuis une semaine, il revient à la charge sur ces deux zones. Aujourd’hui, 100 000 Mozambicains sont toujours privés d’électricité. 11 morts sont à déplorer, et 17 à Madagascar. Freddy ravage les côtes de l’océan Indien depuis 24 jours, une durée rarement observée par les météorologues.