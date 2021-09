Vous pensiez consommer environ 150 litres d'eau chaque jour ? C'est la quantité moyenne évaluée pour l'usage domestique en France, par jour et par personne. Mais cette eau "visible" ne représente qu'une infime partie de notre consommation réelle. En lui ajoutant l'eau "invisible" cachée derrière la fabrication des produits de notre quotidien, on arrive à… environ 4 000 litres par jour et par personne !

Un bien rare et précieux

Est-ce tenable ? Face à des phénomènes tels que la pollution, le réchauffement climatique ou la baisse du niveau des nappes phréatiques, il est urgent de consommer moins d'eau. Comment faire ? C'est l'expérience qu'a tentée pour "Envoyé spécial" Nathalie Gros. Hygiène, alimentation, habillement... pour "Envoyé spécial", la journaliste a relevé le défi de la vie sans eau ou presque. Rencontre avec ces Français qui ont pris conscience que l’eau est déjà un bien rare et précieux.

Un reportage de Nathalie Gros pour Capa TV, diffusé dans "Envoyé spécial" le 30 septembre 2021.

