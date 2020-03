VIDEO. Autriche : une tour écologique en bois construite en seulement huit jours

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La région du Vorarlberg, le plus petit land d'Autriche situé à l'ouest du pays, aurait pu rester pauvre. Elle est aujourd'hui la plus florissante parce qu'elle a su prendre le virage de la transition écologique avant les autres régions. Des architectes du monde entier s'y rendent pour découvrir des bâtiments précurseurs.

Un groupe de professionnels, suivi par le magazine "Nous, les Européens" (replay), participe à une visite guidée. Elle commence par la découverte d'un centre communal autonome en énergie et un jardin d'enfants également très performant. Le fleuron du Vorarlberg vert est cependant la tour "LC Hub" qui, si elle ne paie pas de mine, est pourtant révolutionnaire.

Un bâtiment peu gourmand en énergie

Cette tour photographiée sous toutes les coutures par les architectes est particulièrement économe en chauffage, avec une consommation de moins de 15 kilowatts/heure par mètre carré sur un an. Soit dix fois moins qu'un bâtiment classique. "C'était un rêve de venir ici, dit une visiteuse, parce que cela fait quarante ans que j'entends parler de cette région qui est à la pointe de tout ce qui est construction écologique."

Ce bâtiment est peu gourmand en énergie parce qu'il est parfaitement isolé avec un système de circulation de l'air très ingénieux : "On récupère à peu près 85% des calories avant que l'air ressorte. Et cet air-là réchauffe l'air neuf", explique la guide. Autre prouesse, l'ossature en bois de la tour a été construite en seulement huit jours, soit six fois plus rapidement que pour une tour en béton. Elle est bien un manifeste pour la construction écologique !