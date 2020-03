"Nous, les Européens". Autriche : un pays qui passe au vert

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par @Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour ce numéro rediffusé, direction l'Autriche, qui est le pays le plus bio d’Europe, avec le quart de ses terres cultivées en agriculture biologique...

Le choix de la transition écologique

> LE GRAND REPORTAGE

La transition écologique a été un choix payant pour l’Autriche. Elle lui aurait permis de créer de plus de 200 000 emplois. Gros plan sur la région du Voralberg, enclavée dans ses montagnes. Elle est devenue le land le plus riche du pays, notamment grâce à sa spécialisation dans les constructions en bois et à l’agriculture bio.

Un reportage d’Anne Sylvain et Alexis Delcourt.

> L'INVITE

Maxime de Rostolan, ingénieur de formation, fondateur de l’association Fermes d’avenir, à la tête de La Bascule, un mouvement de lobbying citoyen ayant pour but de changer le système.

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites.

