Vendée Globe : Alexia Barrier garde le sourire, loin du cap Horn et des premiers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Alexia Barrier (TSE - 4myplanet) participe au Vendée Globe. La skippeuse se trouvait samedi 2 janvier entre la Tanzanie et la Nouvelle-Zélande. “On a un océan d’écart avec le premier, Yannick Bestaven. Pour moi, le cap Horn, ce sera dans trois semaines environ", a-t-elle affirmé sur franceinfo samedi soir en liaison depuis son navire. "Les conditions sont compliquées entre les vagues de plus de 6 mètres et les rafales. J’ai eu pas mal de souci, mais je suis toujours en course et c’est la bonne nouvelle. 2021 a bien commencé avec une journée ensoleillée avant le retour de la grisaille et du vent fort. Ça fait du bien un peu de répit”, a ajouté la navigatrice.

Un Nouvel An au lit

"Le soir du réveillon, j’ai dormi. Le lendemain, j’ai quand même mis de la musique et dansé un peu", a confié l’intéressée. Elle recueille des données sur l’eau pour les scientifiques pour analyser les microplastiques, les changements de température, la salinité et l’acidification des océans, "toutes ces choses invisibles à l’œil nu qui montrent que les mers sont dans un état critique, a-t-elle précisé. Si on n'agit pas très vite, dans 30 ans, on aura plus que de méduses et du plastique dans l’eau. C’est vraiment un enjeu crucial”.

Le JT

Les autres sujets du JT