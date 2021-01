Vendée Globe : le mythique cap Horn est franchi par le premier

Yannick Bestaven est le premier à avoir franchi le mythique cap Horn (Chili) samedi 2 janvier. Le skipper fait route vers l’Atlantique et les Sables-d'Olonne (Vendée). “On va bientôt mettre le clignotant à gauche et remonter vers la maison”, commente le Rochelais d’adoption qui est en tête du Vendée Globe après 55 jours en mer.

Un Nouvel An seul au milieu de l’océan

Ses adversaires ne sont pas loin néanmoins, surtout Charlie Dalin. Dans leur sillage, les autres marins (Thomas Ruyant, Damien Seguin, Benjamin Dutreux, Jean Le Cam, Louis Burton, Boris Herrmann, Maxime Sorel et Isabelle Joschke) s’accrochent dans une course qui a pris l’allure d’une régate à l’échelle de la planète. Dans une mer agitée et loin de toute terre, les navigateurs ont passé le Nouvel An seuls dans leur bateau, envoyant des messages via les réseaux sociaux...













Le JT

Les autres sujets du JT