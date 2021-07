Vague de chaleur en Espagne : le pic prévu lundi 12 juillet !

Durant le week-end des 10 et 11 juillet, le thermomètre a dépassé les 40°C en Espagne. À Madrid ainsi qu'à Séville, des records de température pourraient encore être atteints lundi 12 juillet. En cause ? Une masse d'air chaud venue du Sahara. Dès lundi matin, les volets étaient déjà tirés pour empêcher la chaleur de pénétrer les habitations. À 9 heures, à Valence, près de 30°C s'affichaient déjà au thermomètre. Si les locaux ont l'habitude, les touristes, eux, espèrent trouver près de l'eau un peu de fraîcheur. La plage était d'ailleurs déjà bondée et certains préféraient ne pas s'éterniser.

43°C attendus sur le littoral

Dans cette région du sud de l'Espagne, l'alerte rouge a été lancée jusqu'à 21 heures lundi soir. 43°C sont attendus sur le littoral. Les secouristes sont, eux, sur le pied de guerre en vue d'une journée qui s'annonce intense alors que les touristes affluent dans le pays ibérique malgré la flambée du Coronavirus liée au variant Delta.