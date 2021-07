Vagues de chaleur en Espagne : la France est-elle menacée ?

Des rues quasi-désertes, et une ville ​qui tourne comme au ralenti. Ce dimanche à 11 juillet à Séville, les thermomètres affichaient 44°C, une vague de chaleur écrasante. La messe dominicale fait office de refuge idéal pour être un peu au frais. "C'est une basilique tellement grande qu'elle garde la fraîcheur", explique une passante. Le lundi 12 juillet, c'est la côte est du pays qui passera au rouge. Les habitants de Valence se préparent à une journée difficile.

Record à battre en France : 46°C

Pour l'instant, ce dôme de chaleur concerne le Maroc et l'Espagne. Il devrait progresser vers l'est en épargnant notre pays. "Ça ne concernera pas la France, ni la semaine prochaine, ni dans les dix jours à venir, après, à plus long terme (...) on n'est pas complètement à l'abri", souffle Pierre Huat, météorologue. Mais avec le réchauffement climatique, des dômes de chaleur de plus en plus fréquents sont à redouter. "Ce qui peut nous arriver, ce sont des évènements de type de ceux de 2003 (...) avec des températures record plus élevées", analyse Jean Jouzel, climatologue. Le record en France date de 2019 : 46°C.