Réchauffement climatique : l'Europe suffoque sous les fortes chaleurs et les incendies

Une très grande partie de l’Europe, de la Grande-Bretagne à l'Espagne en passant par la Grèce, est frappée par des incendies, mercredi 20 juillet. L’ONU dit espérer une "prise de conscience" des dirigeants européens face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes.

D'un bout à l'autre de l'Europe, les feux se multiplient, mercredi 20 juillet, et les températures sont élevées. Près d'Athènes (Grèce), les maisons brûlent. Dans la banlieue de Londres (Royaume-Uni) comme en Catalogne (Espagne), elles sont déjà calcinées. Les incendies en Europe n'ont jamais été aussi importants que durant l'été 2022. Même des lieux habituellement préservés sont touchées. Au Royaume-Uni, les pompiers de Londres ont vécu, mardi 19 juillet, la journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le maire.

L'ONU demande une prise de conscience

"Le changement climatique est déjà là. Nous ne parviendrons plus à revenir en arrière. Mais la question, c'est de savoir quel sera le niveau de hausse de températures, et donc avec quelle violence on va se prendre les impacts dans la figure", commente François Gemenne, membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). En Espagne, la plus récente canicule a duré dix jours, avec jusqu'à 45 °C enregistrés, et un lourd bilan humain. L'ONU appelle les dirigeants à une prise de conscience face aux vagues de chaleur.