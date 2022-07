Espagne : en pleine canicule, le pays est dévoré par les incendies

La province de Zamora (Espagne) est en proie aux flammes, mardi 19 juillet. Les feux sont toujours hors de contrôle et se propagent rapidement, avec un feu qui ne cesse de tourner. Les pompiers sont débordés, et dépassés par le nombre d'incendies dans toute l'Espagne : 38 foyers, dont 21 toujours jugés préoccupants par les autorités, dans la soirée. Certains habitants tentent de protéger les maisons, souvent en vain. "On est impuissants, on ne peut rien faire", confie un homme.



70 000 hectares partis en fumée

Le même scénario s'est répété toute la journée : un épais nuage de fumée qui avance à toute vitesse, et le feu qui franchit les routes, menaçant les villages. 400 habitants ont ainsi été évacués en urgence près de Saragosse (Espagne). Les flammes n'étaient qu'à une centaine de mètres des maisons. Près de Barcelone (Espagne), un troupeau de chevaux a été mis en sécurité à la hâte. Au total, 70 000 hectares sont partis en fumée dans le pays depuis le début de l'été.