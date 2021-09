Réchauffement climatique : Boris Johnson affirme être "frustré" par l'inaction des pays riches

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit, lundi 20 septembre, "de plus en plus frustré" par les pays riches qui n'ont pas tenu leur promesse de financer la lutte contre le changement climatique, lors d'une réunion de dirigeants à l'ONU.

Les pays développés se sont engagés, en 2009 à Copenhague (Danemark), à porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 l'assistance aux pays du Sud pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Mais cet objectif est loin d'être atteint : selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le montant de ce financement n'était que de 79,6 milliards de dollars en 2019.

Rich nations have reaped the benefits of pollution for generations. We have a duty to help ​​developing countries grow their economies in a green and sustainable way.



I’m calling on leaders to meet our $100bn pledge to the world’s poorest.#UNGA pic.twitter.com/so6MVMcJip