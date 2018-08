Pyrénées-Orientales : le département en vigilance exceptionnelle aux feux de forêt

Plusieurs restrictions sont en cours, indique France Bleu Roussillon.

Le département des Pyrénées-Orientales a été placé en vigilance exceptionnelle aux feux de forêt sur toute la plaine du Roussillon, sur les Albères et les Corbières, indique France Bleu Roussillon samedi 4 août.

Ce niveau de risque exceptionnel implique que les chemins et pistes forestières sont interdits aux voitures, aux vélos, aux chevaux, et même aux piétons, sur ces 3 secteurs. 120 sapeurs-pompiers sont également en alerte, dans différents lieux du département, pour intervenir au plus vite, en cas d’incendie.

En plus de la canicule, le vent, la Tramontane, souffle à environ 40 km/h aujourd'hui. Les Pyrénées-Orientales sont également placées en alerte orange à la canicule, comme 67 départements dans toute la France.