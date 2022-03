Présidentielle 2022 : l'environnement au cœur des préoccupations des plus jeunes

Dans la rubrique "Première voix", le 20 Heures donne la parole aux personnes qui vont voter pour la première fois cette année pour l'élection présidentielle. Samedi 26 mars, c'est l'écologie politique qui est au cœur du débat. À Bruxelles (Belgique), Oscar, un étudiant venu de Bordeaux (Gironde), ne se déplace qu'à vélo. Pour lui, c'est une question de principe. Quand il fait ses courses, il privilégie le plus possible les produits locaux et le vrac. Oscar explique qu'il choisira, pour l'élection présidentielle, le "vote utile" à gauche : Jean-Luc Mélenchon.

L'écologie, "c'est surtout pour les bobos"

Dans le Morvan, l'écologie, "c'est surtout pour les bobos" selon Alizée. "Tout se fait en voiture ici, on ne peut pas vivre qu'en vélo", explique-t-elle. Pour elle, protéger la nature n'est pas la chasse gardée d'un parti. Cette chasseuse s'oppose à l'interdiction de la chasse le week-end prévue par certains candidats. Lina et ses amis de Seine-Saint-Denis sont bénévoles dans une association : ils luttent contre les clichés sur l'écologie. Lina n'a toujours pas fait son choix pour le premier tour.