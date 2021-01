Orne : des éoliennes trop bruyantes bientôt à l’arrêt

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Après des mois de souffrance, les riverains ont fini par obtenir justice. Du côté d’Échauffour, dans l’Orne, ce sont au total cinq éoliennes qui ne vont plus pouvoir fonctionner à la fréquence habituelle. Des études acoustiques ont démontré qu’elles produisaient des nuisances sonores trop importantes. Le parc éolien va donc se retrouver à l’arrêt à la suite d’un arrêté préfectoral qui va être promulgué dans les prochains jours.

Les riverains soufflent enfin

Une fois l’arrêté préfectoral publié, l’exploitant disposera de 24 heures pour mettre les éoliennes à l'arrêt. Cela faisait plusieurs mois que les riverains ne cessaient de se battre pour que cette décision soit prise. "C’est une vraie première reconnaissance de l’État des nuisances qu’on subit et dont on témoigne depuis un an et demi", se réjouit Fabrice Ferreri, riverain de la zone éolienne d’Échauffour et porte-parole du collectif.

