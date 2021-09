Mont-Blanc : le toit de l’Europe rapetisse de 92 centimètres

Le Mont-Blanc bouge et son altitude varie. Selon les derniers relevés dévoilés par les scientifiques mercredi 29 septembre, le toit de l'Europe a perdu plus d’un mètre en quatre ans et mesure aujourd'hui 4 807,8 mètres.

C’est un souvenir un peu lointain. Combien mesure le Mont-Blanc, le toit de l’Europe ? Ce n’est qu’au début des années 2000 que l’altitude de 4 807 mètres a été remise en cause, avec une expédition de géomètres qui se rendent désormais au sommet du Mont-Blanc, tous les deux ans. Là-haut, ils plantent des GPS. Avec le vent et les précipitations, son altitude varie en permanence.



"Des données pour les générations futures"

Alors qu’il a atteint plus de 4 810 mètres entre 2007 et 2013, son altitude ne cesse de diminuer. Mercredi 29 septembre, les scientifiques ont annoncé qu’il mesurait 4 807 mètres et 81 centimètres. "On accumule des données pour les générations futures et si, comme certains disent, il n’y a plus de glace au sommet du Mont-Blanc dans un siècle, on aura ces données et on sera content de les avoir", explique Jean Des Garets, vice-président de la Chambre départementale des géomètres-experts de Haute-Savoie.