Mexique : les images impressionnantes de Guadalajara sous la grêle

Les images sont impressionnantes. En ce mois de juillet et alors qu'il fait plus de 20°C, la ville de Guadalajara, dans l'ouest du Mexique, s'est réveillée ensevelie après de violentes chutes de grêles. Les voitures sont quasiment englouties sous un manteau de glace. Les orages sont habituels à cette période de l'année, mais leur intensité la nuit de dimanche 30 juin était inédite.

Des torrents d'eaux et de glaces

L’événement climatique était si violent que des torrents d'eaux et de glaces se sont formés en seulement quelques heures. La grêle n'a pas cessé de tomber et la force des courants a emporté des dizaines de véhicules. D'épais blocs de glace empêchaint également la circulation. 200 maisons et commerces ont été endommagés. L'armée a été dépêchée pour aider habitants et policiers à déblayer les voies. Selon la Protection civile mexicaine, deux personnes ont été victimes d'un début d'hypothermie.