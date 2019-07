EN IMAGES. La ville mexicaine de Guadalajara engloutie par une chute de grêle

Une couche de glace a recouvert dimanche la ville mexicaine de Guadalajara et ses environs.

Ils n'avaient jamais vu ça. Une couche de glace a recouvert dimanche 30 juin la ville mexicaine de Guadalajara et ses environs, après de fortes chutes de grêle qui ont surpris les habitants et endommagé habitations, commerces et véhicules. "Des scènes que je n'avais jamais vues, tout du moins à Guadalajara. Regardez cette grêle qui ressemble à une chute de neige (...) On dirait qu'il a neigé. C'est incroyable", a écrit le gouverneur de l'Etat de Jalisco, Enrique Alfaro.

Dans cette région du nord du Mexique, les jours précédents avaient vu les températures atteindre 31 °C. Si la grêle n'est pas inhabituelle à cette période de l'année, celle de dimanche a été d'une intensité jamais vue, avec une couche de glace atteignant jusqu'à deux mètres. Deux personnes ont été victimes d'un "début d'hypothermie", a indiqué la Protection civile dans un communiqué.