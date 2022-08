Météo : la chaleur revient la semaine prochaine, mais pas les températures caniculaires

Après la pluie, le beau temps. Succédant aux violents orages qui ont frappé la France, à Paris, à Marseille, puis en Corse, le soleil et la chaleur vont faire leur retour sur l'Hexagone, durant la semaine du 22 au 28 août. Voici les prévisions météo pour les prochains jours.

Pas de températures caniculaires à l'horizon

Après un temps calme et ensoleillé, samedi 20 et dimanche 21 août, avec quelques averses possibles en Lorraine, en Alsace ou dans Jura, le soleil et la chaleur devraient s'installer dans l'Hexagone en début de semaine prochaine, détaille Météo France. Les températures "vont remonter progressivement lundi et mardi jusqu'à culminer mercredi", explique à franceinfo le météorologue Nicolas Le Friant.

Après un interlude orageux, la semaine du 22 au 28 août va-t-elle connaître sa quatrième vague de chaleur ? La réponse est non, d'après le météorologue. "On ne peut pas comparer ce qu'il va advenir à ce qu'on a connu en juin ou encore en juillet. Il n'y a pas de canicule en vue d'ici la fin du mois, aucune alerte n'est lancée", insiste le météorologue. Ce dernier évoque "un petit coup de chaud", qui n'a rien d'exceptionnel en cette période de l'année.

Un léger pic de chaleur attendu mercredi

Dans le détail, les températures seront élevées, mais bien moins assommantes que lors des derniers épisodes de fortes chaleurs qui ont traversé le pays. "De lundi à jeudi, les températures afficheront régulièrement 28°C à 30°C au sud de la Loire", détaille par exemple la chaîne Météo.

Les températures les plus chaudes seront tout de même atteintes une nouvelle fois en Midi-Pyrénées, avec un pic prévu très localement à près de 36°C mercredi, explique Nicolas Le Friant. Mais les températures devraient retomber aussitôt à partir de jeudi.

Un temps orageux en fin de semaine

Après le retour du beau temps et de la chaleur, la météo devrait tourner à l'orage jeudi après-midi et vendredi. L'évolution orageuse arrivera par l'Ouest. "On ne sait pas pour le moment ce que ces orages vont donner en termes d'intensité. Il est trop tôt pour le dire", explique Nicolas Le Friant.

Une pluie en provenance de l'océan devrait également tomber à partir de jeudi sur la moitié nord du pays. "Cela fera du bien à la végétation" malmenée par la sécheresse, mais en surface seulement, précise le météorologue.