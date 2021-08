Météo : des températures maximales records affolent les pays méditerranéens

Une vague d'incendies ravage le pourtour méditerranéen et les températures s'envolent à certains endroits. Les agences météorologiques nationales ont ainsi relevé plusieurs maximales frôlant les 50 °C. "On a depuis plusieurs semaines une masse d'air particulièrement chaude sur le Maghreb", décrypte sur franceinfo Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. "Quand la situation météorologique s'y prête, cette masse d'air très chaud remonte sur le sud de l'Europe. C'est pour ça qu'on a pu observer fin juillet-début août des températures exceptionnelles sur tout le sud-est de l'Europe."

L'Italie, par exemple, est frappée cette semaine par un pic de chaleur accompagné d'incendies dans le sud du pays, notamment en Sicile et en Calabre, où un parc naturel classé de l'Unesco est menacé. La péninsule affronte actuellement sa semaine la plus chaude de l'été. Le thermomètre a même affiché 48,8 °C en Sicile, près de Syracuse, mercredi. Si ces données sont validées par l'Organisation météorologique mondiale, il s'agira d'un record en Europe. Gaétan Heymes, météorologiste à Météo France, rappelle que le record officiel remonte au 10 juillet 1977, avec 48 °C, mais que cette mesure était "douteuse".





Le service agro-météorologique sicilien a validé la mesure de 48,8°C observé à Syracuse. C'est donc un nouveau record absolu de température en Europe.https://t.co/fel4zE7L2r pic.twitter.com/eNtfyNfx0V — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) August 11, 2021

Même chose en Grèce, dont les régions de l'Eubée et du Péloponnèse sont ravagées par les flammes. Les températures ont été bien souvent supérieures à 40 °C, après plusieurs mois sans pluie. La canicule était telle que l'Acropole d'Athènes et les autres sites archéologiques en plein air du pays étaient restés fermés l'après-midi, au début du mois. "Nous faisons face à la pire canicule depuis 1987", avait prévenu le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, en exhortant les Grecs à "limiter leur consommation électrique" pour éviter une panne générale.

En Tunisie, 50,3 °C relevés à Kairouan

Les experts relient sans équivoque cette vague caniculaire au changement climatique. Un rapport préliminaire de l'ONU qualifie d'ailleurs le pourtour méditerranéen de "point chaud du changement climatique".

Sur l'autre rive de la Méditerranée, une vague de chaleur extrême doit se poursuivre jusqu'en fin de semaine au Maghreb, selon différents services météorologiques. La sécheresse et la chaleur ont favorisé la multiplication des incendies en Algérie, notamment en Kabylie, et 69 personnes au moins ont déjà trouvé la mort, selon un bilan officiel publié mercredi soir. Au total, 18 préfectures du nord du pays restent placées en alerte canicule par Météo Algérie, jeudi, avec des maximales attendues à 47 °C dans la préfecture de Skikda ou 46 °C dans celle de Guelma.

En Tunisie, la capitale Tunis a battu mardi son record absolu, avec 49 °C. Et la ville de Kairouan a enregistré mercredi une température de 50,3 °C, ce qui constitue un record depuis la création de la station météorologique en 1968, précise l'Institut national de la météorologie tunisien. "Les dix stations qui ont enregistré [mercredi] les températures les plus chaudes d'Afrique se trouvaient en Tunisie ou en Algérie", précise encore l'organisme.





️‼️ 50,3°C ce 11 août 2021 à Kairouan en #Tunisie

Nouveau record national absolu, à seulement 1°C du record absolu africain fiable, 51,3°C à Ouargla en Algérie le 5 juillet 2018. pic.twitter.com/jCm6xLA0z6 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) August 11, 2021

La sécheresse s'impose également comme le principal risque climatique pour la Turquie, qui a enregistré en juillet un record de température depuis 1961, avec 49,1 °C à Cizre (sud-est).

Pour les experts, les épisodes de plus en plus fréquents de sécheresse risquent, en plus de poser des problèmes pour l'agriculture, de renforcer les tensions liées au partage des eaux des fleuves Tigre et Euphrate entre la Turquie et ses voisins, l'Irak et la Syrie.